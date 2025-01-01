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Человек из ресторана
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Киноафиша Человек из ресторана

Спектакль Человек из ресторана

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сценическая композиция по повести Ивана Шмелёва. В главной роли  Константин Райкин

Ранняя повесть Ивана Шмелёва о жизни официанта в голодном революционном Крыму, столкнувшегося с собственными моральными дилеммами и трудными условиями, остаётся актуальной и спустя 100 лет.

Сюжет и тематика 

В основе спектакля — личная история человека, готового пожертвовать собой ради высших идеалов чести. В условиях социального кризиса и революционных изменений он стремится сохранить свою человечность, что становится его главной моральной победой. В финале, когда огромные стены сценографии подчеркивают ничтожность героя перед судьбой, появляется глубокий символизм человеческого величия. Это служит напоминанием о важности сохранения моральных ориентиров, несмотря на жизненные испытания.

Константин Райкин в главной роли

Сама постановка по праву может считаться актёрским произведением, так как в главной роли — Константин Райкин, чьё мастерство в передаче внутренней борьбы героя и его эмоциональной сложностью служит настоящим украшением спектакля.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Даниил Пугаев
Анна Петрова
Александр Гунькин
Денис Суханов
Алексей Якубов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 500 ₽
15 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана Человек из ресторана

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