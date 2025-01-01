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Билеты от 2300₽
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова в Театре живого действия

Приглашаем вас на спектакль «Человек из Подольска», поставленный по пьесе Дмитрия Данилова, который завоевал множество наград на драматургических конкурсах и фестивалях. Это произведение уже успело покорить театры по всей стране, и теперь пришло время увидеть его и в нашем театре.

Сюжет

Спектакль в жанре «воспитательная работа в одном действии» рассказывает историю Николая — обычного человека, который неожиданно оказался в руках блюстителей порядка. Зрители будут следить за тем, как наш герой пытается выяснить причины своего задержания и его цели. Однако, задача оказывается непростой: команда полицейского отдела, куда попал Николай, полна неожиданностей и загадок.

Почему стоит посмотреть?

  • Пьеса Дмитрия Данилова была неоднократно отмечена профессиональными наградами и признана одной из самых актуальных в современном театре.
  • Спектакль затрагивает важные социальные темы и поднимает вопросы о человеческих правах и справедливости.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль в нашем театре. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
19:00 от 2300 ₽

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