Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова в Театре живого действия

Приглашаем вас на спектакль «Человек из Подольска», поставленный по пьесе Дмитрия Данилова, который завоевал множество наград на драматургических конкурсах и фестивалях. Это произведение уже успело покорить театры по всей стране, и теперь пришло время увидеть его и в нашем театре.

Сюжет

Спектакль в жанре «воспитательная работа в одном действии» рассказывает историю Николая — обычного человека, который неожиданно оказался в руках блюстителей порядка. Зрители будут следить за тем, как наш герой пытается выяснить причины своего задержания и его цели. Однако, задача оказывается непростой: команда полицейского отдела, куда попал Николай, полна неожиданностей и загадок.

Почему стоит посмотреть?

Пьеса Дмитрия Данилова была неоднократно отмечена профессиональными наградами и признана одной из самых актуальных в современном театре.

Спектакль затрагивает важные социальные темы и поднимает вопросы о человеческих правах и справедливости.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль в нашем театре. Мы ждем вас!