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Человек из Подольска
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

Постановка
Театр на Литейном 18+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Психологический детектив о свободе и предназначении по пьесе Дмитрия Данилова

В спектакле «Человек из Подольска» рассматривается необычная ситуация, в которой простой парень из подмосковного городка оказывается в полиции. Он уверен, что попал туда по недоразумению, и ждет, когда его отпустят. Однако полицейские не спешат с этим. Они хотят узнать все о нем, залезть в самые темные уголки его души и понять, почему этот человек живет как автомат, не замечая ничего вокруг.

Интрига спектакля развивается через допрос, но не традиционными силовыми методами. Полицейские (или может, это вовсе не полицейские, а сотрудники специального подразделения по работе с населением?) применяют новые методики. Они используют интеллектуальное насилие, чтобы попытаться изменить человека и выявить, что именно сделало его таким. Возможно ли с помощью таких методов «вытянуть» человека в лучшую сторону, или этот путь ведет в тупик? Ответ на эти вопросы раскрывается в финале.

Жанр и подход

Спектакль превращает обычную ситуацию допроса в многослойное психологическое расследование. Это парадоксальный детектив, изощренный сеанс психотерапии, в котором зрители, наряду с героями, начинают размышлять о своем предназначении в мире, о свободе, о любви к Родине.

Важно, что все это происходит в обстановке, требующей наличия чувства юмора. Ведь чтобы открыто взглянуть на мир и на себя, важно уметь улыбнуться и в то же время задуматься.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Виталий Гудков
Николай Красноперов
Максим Зауторов
Игорь Павлов
Евгений Тележкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска

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