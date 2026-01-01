Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек из Подольска
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Это произведение рассказывает историю обычного парня, который неожиданно оказывается в московском отделении полиции, не понимая причин своего задержания.

Эмоциональная палитра

Герой проходит через множество эмоций — от смеха и непонимания до страха и растерянности. Пьеса задает вопросы о абсурдности реальности и о том, что может быть хуже, чем ужас. Как говорит полицейский: «Это ещё не ужас». Так что зрителей ждет не только драма, но и остроумные моменты, способные рассмешить.

Успех на сцене

«Человек из Подольска» стал дебютной пьесой Дмитрия Данилова и быстро привлек внимание к молодому автору. Спектакль был отмечен попаданием в шорт-лист конкурса современной драматургии «Ремарка», а сам Данилов удостоился награды Российской национальной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший драматург».

Для зрителей, ценящих современный театр

Пьеса пронизана тонким юмором и патриотизмом, что делает её интересной для тех, кто ценит современную драматургию и острые социальные темы. Это отличная возможность увидеть на сцене произведение, сделавшее шаг наперёд в развитии театрального искусства в России.

Длительность спектакля — 1 час 30 минут. Не упустите шанс стать частью театрального события, которое, безусловно, оставит след в вашем сердцах.

Купить билет на спектакль Человек из Подольска

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
28 апреля вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Собака, которая не умела лаять
0+
Детский Кукольный
Собака, которая не умела лаять
25 апреля в 11:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Круглый год
0+
Детский Кукольный
Круглый год
20 марта в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Руслан и Людмила
6+
Драма Читки пьес
Руслан и Людмила
15 апреля в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше