Спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Это произведение рассказывает историю обычного парня, который неожиданно оказывается в московском отделении полиции, не понимая причин своего задержания.

Эмоциональная палитра

Герой проходит через множество эмоций — от смеха и непонимания до страха и растерянности. Пьеса задает вопросы о абсурдности реальности и о том, что может быть хуже, чем ужас. Как говорит полицейский: «Это ещё не ужас». Так что зрителей ждет не только драма, но и остроумные моменты, способные рассмешить.

Успех на сцене

«Человек из Подольска» стал дебютной пьесой Дмитрия Данилова и быстро привлек внимание к молодому автору. Спектакль был отмечен попаданием в шорт-лист конкурса современной драматургии «Ремарка», а сам Данилов удостоился награды Российской национальной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший драматург».

Для зрителей, ценящих современный театр

Пьеса пронизана тонким юмором и патриотизмом, что делает её интересной для тех, кто ценит современную драматургию и острые социальные темы. Это отличная возможность увидеть на сцене произведение, сделавшее шаг наперёд в развитии театрального искусства в России.

Длительность спектакля — 1 час 30 минут. Не упустите шанс стать частью театрального события, которое, безусловно, оставит след в вашем сердцах.