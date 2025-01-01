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Человек из Подольска
Билеты от 1900₽
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

«Человек из Подольска»: спектакль о борьбе с системой

Приглашаем вас на спектакль «Человек из Подольска», который погружает зрителя в мир обыденных людей и сложных ситуаций. Главный герой, Николай, оказывается в руках блюстителей порядка. Но за что же его задержали? И каковы истинные намерения полиции?

Сюжет

Николай — обычный человек, который неожиданно попадает в непростую ситуацию. Его задержание становится началом запутанной истории, где ему предстоит выяснить, что произошло на самом деле. Однако, разобраться в происходящем не так просто, ведь команда полицейского отдела, куда попал Николай, далеко не проста.

Темы и мотивы

Спектакль затрагивает важные темы: столкновение с системой, несправедливость и борьба за правду. Зрители смогут увидеть, как обыденная жизнь может обернуться настоящим испытанием. Интрига и неожиданные повороты сюжета держат в напряжении до самого конца.

Интересные факты

«Человек из Подольска» основан на реальных событиях и поднимает актуальные вопросы о взаимодействии граждан и правоохранительных органов. Режиссура и актерская игра создают атмосферу, которая заставляет задуматься о том, насколько легко потерять свободу.

Режиссер
Евгений Балтин
В ролях
Эдгар Гизатуллин
Эдгар Гизатуллин
Евгений Бадамшин
Евгений Балтин
Ксения Бевзова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 1900 ₽

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