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Человек из Подольска
Билеты от 1800₽
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

16+
Продолжительность 2 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — комедию «Человек из Подольска», написанную талантливым драматургом Дмитрием Даниловым. Это спектакль о том, как обыденная жизнь может превратиться в настоящий кошмар.

Сюжет

Главный герой, Николай, возвращается с работы из Москвы в свой родной и нелюбимый Подольск. На Курском вокзале его неожиданно задерживают полицейские и, не объясняя причин, увозят в участок. Там начинают происходить странные и абсурдные события. Полицейские задают ему множество вопросов и обвиняют в невообразимых преступлениях, вызывая у Николая глубокие сомнения в реальности происходящего.

Персонажи

Особое внимание в спектакле уделено персонажу капитана полиции — госпоже Марине. Ее загадочные и странные поступки добавляют интригу и комизм в происходящее. Какова истинная цель полицейских? Пойдет ли Николаю на пользу этот абсурдный арест?

Пьеса «Человек из Подольска» стала популярной благодаря своему остросоциальному подтексту и актуальным темам, которые волнуют зрителей. Она поднимает вопросы свободы, справедливости и абсурда в нашем обществе.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль! Он обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим задуматься о важных вопросах нашей жизни.

Режиссер
Андрей Донцов
В ролях
Анна Корепина
Камашенков Ян
Островский Влад
Волнов Всеволод
Сандулян Гамаз

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска

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