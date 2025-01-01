Спектакль Человек из кино - Чарли Чаплин

Киноконцерт во Дворце на Яузе

Программа киноконцерта представляет собой уникальную театрально-музыкальную постановку, которая состоит из одной части без антракта. Продолжительность программы составляет 1 час 30 минут, и она объединяет три самостоятельных направления искусства.

Комедийный гений Чарли Чаплина

Эпохальное наследие Чарли Чаплина, мэтра комедийного жанра, находит свое отражение в этой программе. В зрительном зале вы сможете насладиться фрагментами культовых фильмов Чаплина, которые сделали его героев неотъемлемой частью мирового кино.

Живое сопровождение музыкой

Проект сопровождается живым исполнением классической музыки камерным оркестром «Silentium». Этот коллектив получил признание как в России, так и за её пределами, что позволяет ожидать действительно высококачественного музыкального сопровождения.

Театральная линия

Особое внимание в программе уделено театральной линии, которую в ярком исполнении представит выдающийся актёр современности Василий Бочкарёв. Его мастерство поможет создать атмосферу полного погружения в действие, делая зрителей активными участниками сюжета.

Эмоциональное присутствие

Все три жанра – кино, музыка и театр – тесно переплетаются, создавая эффект полного присутствия зрителя внутри сюжета. Это уникальное сочетание позволяет каждому зрителю свободно переключать внимание на наиболее близкие ему моменты: будь то кинопросмотр,聴ия высококачественного музыкального сопровождения или же сценическое действие.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, в котором классика и мягкое чувство юмора Чаплина соединяются в удивительной гармонии, даря зрителям атмосферу комфорта и приятного эмоционального участия.