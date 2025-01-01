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Человек из Дублина
Киноафиша Человек из Дублина

Спектакль Человек из Дублина

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Экзистенциальный спектакль-притча на сцене Александринки

Спектакль «Человек из Дублина» — это вольная сценическая композиция, созданная Андреем Калининым и Хуго Эрикссеном. Литературная основа постановки опирается на модернистскую прозу начала XX века и множество неожиданных источников.

Сюжет и тематика

Главный герой спектакля — человек из Дублина — оказывается в ситуации физического и ментального побега от окружающей действительности. Однако его эскапизм не является самоцелью. Одержимость желанием постичь Истину — вот что ведет его от повседневной реальности.

Символ чужака

Интересно, что спектакль не привязан к конкретному месту действия. Человек из Дублина здесь выступает как символ чужака, человека, который не чувствует себя на своем месте. Это создает параллели с героем «Постороннего» Альбера Камю, которому некомфортно в мире, где он находится.

Абсурд и мелодрама

Также нет четких отсылок к конкретному времени действия. Перед зрителем разворачивается притча, которая сочетает в себе эксцентричность, гротеск и абсурд, а также элементы мелодрамы — у героя есть возлюбленная. Трагическая интонация спектакля подчеркивает вопрос о возможности метафизического побега, который остается под сомнением.

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный спектакль, который поднимает актуальные вопросы о существовании и поиске своего места в мире!

Режиссер
Андрей Калинин
В ролях
Дмитрий Бутеев
Мария Лопатина
Ефим Роднев
Валентин Захаров
Анна Пожидаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 2700 ₽

Фотографии

Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина Человек из Дублина

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