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Человек и джентльмен
Киноафиша Человек и джентльмен

Спектакль Человек и джентльмен

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Динамичная комедия в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова представляет комедию Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен». Это веселое и непредсказуемое представление переносит зрителей в мир итальянских приключений, где неразбериха и комические ситуации идут рука об руку.

Сюжет:

Небольшая театральная труппа во главе с обаятельным доном Дженнаро приезжает на гастроли в живописный курортный городок. Артисты, отличающиеся беззаботностью и практичностью, вносят суматоху в повседневную жизнь: они репетируют, скандалят, готовят спагетти и устраивают множество забавных ситуаций.

Особое внимание привлекает их продюсер, дон Альберто, который три месяца встречается с очаровательной Биче. Однако, несмотря на свои чувства, он не знает ни фамилии, ни домашнего адреса своей возлюбленной. Готовясь к свадьбе, он сталкивается с множеством забавных препятствий и недоразумений.

Особенности постановки:

  • Режиссер Паоло Ланди: Итальянский режиссер привносит в постановку уникальный взгляд на драматургию де Филиппо, создавая атмосферу настоящей неаполитанской комедии.
  • Персонажи: В спектакле участвуют две синьоры, ожидающие наследников, три синьора, которые считают себя счастливыми отцами, сумасшедший и отряд карабинеров. Эти герои вместе распутывают клубок нелепых обстоятельств.
  • Комедийные элементы: Спектакль насыщен комическими ситуациями, от которых трудно сдержать смех.

Вопрос для размышления:

Может ли дон Альберто сохранить свою джентльменскую репутацию и не сойти с ума в этом вихре событий? Ответ на этот вопрос зрители узнают в увлекательной и смешной комедии.

«Человек и джентльмен» – это динамичное и веселое шоу, которое подарит зрителям массу позитивных эмоций и заряд отличного настроения.

В ролях
Виталий Куклин
Николай Колосов
Денис Лукичев
Алиса Кондратьева
Ирина Коровина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
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Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
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