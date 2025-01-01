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Человек и джентльмен
Киноафиша Человек и джентльмен

Спектакль Человек и джентльмен

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир итальянской комедии: «Человек и джентльмен»

Приготовьтесь окунуться в яркий и насыщенный мир итальянской комедии Эдуардо де Филиппо! Спектакль «Человек и джентльмен» обещает стать настоящим событием для всех любителей театра.

Сюжет и эмоции

Это история о том, как переплетаются комические и драматические элементы в жизни театральной труппы. Принимая одно необдуманное решение, герои сталкиваются с последствиями, которые меняют ход событий. Смех и слёзы, интриги и неожиданные повороты — всё это гарантирует вам незабываемый вечер.

Интересные факты

Эдуардо де Филиппо, автор спектакля, является одной из самых значительных фигур итальянского театра. Его работы известны своим острым социальным подтекстом и мастерским сочетанием комедии с драмой. «Человек и джентльмен» не исключение — это пьеса, которая раскрывает человеческую натуру в различных проявлениях.

Подготовьтесь к вечеру

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль! Приходите с друзьями или близкими, чтобы разделить с ними все эмоции, которые подарит вам «Человек и джентльмен». Ваш вечер будет наполнен атмосферой театрального волшебства!

Режиссер
Дмитрий Подадаев
В ролях
Александр Бахтызин
Вячеслав Есин
Светлана Дудкина
Никита Серпокрылов
Алексей Лямин

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