Человек без образа и образное искусство древней Сибири
Человек без образа и образное искусство древней Сибири

Человек без образа и образное искусство древней Сибири

0+
Возраст 0+

О выставке

Исследование образа человека в искусстве Сибири. Лекция Дениса Пежемского

Приглашаем вас на лекцию «Человек без образа и образное искусство древней Сибири», которая пройдет в нашем театре. В качестве спикера выступит Денис Пежемский — российский антрополог и археолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Также он является преподавателем Российского православного университета святого Иоанна Богослова.

Темы лекции

На лекции Денис Пежемский расскажет о том, как древние народы Сибири отображали человека и окружающий мир в своем искусстве. Мы обсудим особенности традиционных представлений о человеке и его месте в природе. Лекция будет сочетанием научного анализа и художественного подхода, что позволит зрителям взглянуть на тему с разных сторон.

Важная информация для зрителей

Лекция будет полезна как специалистам в области антропологии и археологии, так и тем, кто интересуется культурным наследием Сибири. Приходите, чтобы задать свои вопросы и узнать больше о богатой истории и культуре нашего региона.

Купить билет на выставка Человек без образа и образное искусство древней Сибири

В других городах
Апрель
16 апреля четверг
18:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 300 ₽

