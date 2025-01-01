Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Человек-амфибия
Билеты от 500₽
Киноафиша Человек-амфибия

Спектакль Человек-амфибия

Постановка
Театр на Малой Ордынке 6+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл для поклонников научной фантастики

Романтическая драма по мотивам знаменитого произведения Александра Беляева, приуроченная к 95-летию с момента первого появления романа в печати. Эта постановка на сцене Театра Луны обещает стать зрелищным и трогательным событием для поклонников классической научной фантастики.

Основные особенности мюзикла:

  • Романтическая история: На сцене развернется трогательная и наивная история любви между юношей, который с детства привык к жизни в морских глубинах, и девушкой из обычного мира.
  • Визуальные эффекты: Эффектные танцевальные номера, подводные и "наземные" пейзажи, а также трансформирующиеся декорации, которые помогут передать атмосферу как морских глубин, так и колоритных улиц Южной Америки.
  • Музыкальная палитра: В мюзикле будут использованы композиции в разных стилях, от поп-рока до оперных арий, чтобы подчеркнуть эмоциональную глубину произведения. Также прозвучат хиты из экранизации 1961 года.
  • Актерский ансамбль: В постановке участвуют актеры из Театра Луны, а также специально приглашенная звезда, которая возглавит ансамбль.
  • Актуальность темы: Роман Беляева с его размышлениями о науке, ответственности, свободе и выборе не потерял своей актуальности и в наше время, что делает спектакль интересным и для взрослой аудитории.

Постановка стремится переосмыслить знаменитую историю в лучших традициях русской театральной школы, привнося элементы зрелищности и музыкальности, сохраняя при этом глубину и философский подтекст оригинала.

Это будет уникальное событие, которое сочетает в себе фантастику, музыку, драму и визуальные чудеса.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Андрей Миронов-Удалов
Артур Походня
Янина Студилина
Олег Чудницов
Владимир Майсурадзе

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 500 ₽
27 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
21 ноября в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Сын
18+
Драма
Сын
26 сентября в 19:00 РАМТ
от 2500 ₽
Дмитрий Харатьян. Творческий вечер
18+
Творческий вечер
Дмитрий Харатьян. Творческий вечер
27 июля в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше