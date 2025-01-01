Спектакль «Человек-амфибия» в Учебном театре «На Моховой»

Аргентина, Буэнос-Айрес — этот город воплощает самые заветные желания. Днем можно искупаться в заливе Рио-де-ла-Плата, прогуляться по пляжу и насладиться лучами палящего солнца. Но с наступлением сумерек из недр морских глубин появляется нечто, что держит город в страхе.

Ночные терзания

Младенцы не спят в своих колыбелях, а женщины сдерживают рыдания. Моряки прячутся в кубриках, не смея выходить в море. Но как только первые солнечные лучи проникают в город, все возвращается к привычной жизни. Однако не забудьте, что это место предназначено для искателей острых ощущений.

Морской дьявол

Каждый, кто решится выйти на берег ночью, может столкнуться с опасностями. Будьте осторожны, ведь это он — «морской дьявол». В основе спектакля лежит роман Александра Беляева «Человек-амфибия», а сам спектакль представляет собой уникальную фантасмагорию, сочетающую множество жанров: от комикса и научной фантастики до клоунады и немого кино.

Особенности постановки

В спектакле гармонично переплетаются танго, испанские гитары и аргентинская жара с морской глубиной, шумом океана и подводным миром. В столкновении этих двух вселенных рождается захватывающая история о любви и ненависти, жизни и смерти, науки и магии — история, в которой возможно всё (и даже больше)!

Команда постановки

Режиссер: Роман Агеев

Художественный руководитель: заслуженный артист РФ С.Д. Бызгу

Художник: Серафима Бескосная