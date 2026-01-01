Лекция о хореографии и Достоевском

Приглашаем вас на лекцию профессора, доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой из цикла «Русская литературная классика в балетном театре». В ходе мероприятия будут обсуждаться уникальные методы хореографа Бориса Эйфмана, который первым из хореографов осуществил инсценировку романов Фёдора Михайловича Достоевского.

Эйфман начал с одноактного балета «Идиот» (1980), для которого использовалась музыка Шестой симфонии Чайковского. Затем он создал два полновечных спектакля по «Братьям Карамазовым» — «Карамазовы» (1995) и «По ту сторону греха» (2013), где звучат произведения таких композиторов, как Рахманинов, Вагнер и Мусоргский. Завершением его цикла стал балет «Преступление и наказание» (2024), на музыку Малера, Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева).

Темы для обсуждения на лекции

Как реализуется метод пластической психодрамы, изобретённый Эйфманом?

Почему балеты «по Достоевскому» стали для него идеальным полем?

Как хореограф отбирает сюжетные линии в многолинейных романах?

Почему он предпочитает компилировать музыкальный материал сам, не обращаясь к композиторам для создания цельного произведения?

Как индивидуальности артистов влияют на характеристику персонажей?

Почему Эйфман отказывается от объёмных декораций и использует реквизит дозированно?

О лекторе

Светлана Витальевна Наборщикова — доктор искусствоведения и профессор, специализирующийся на оперном, балетном и драматическом театре, а также истории художественной критики и синтезе искусств. Она активно исследует творчество таких мастеров, как Баланчин, Стравинский и Григорович.

Светлана является автором монографии «Баланчин и Стравинский: видеть музыку, слышать танец» (2009) и программ по балетному театру. Преподаватель в Московской консерватории с 1997 года, она ведёт курсы по современному балету, музыкальной критике и журналистике.

Является членом жюри премии «Золотая маска», экспертом театральных фестивалей и автором более 2000 статей. Также является обозревателем газеты «Известия» и изданий «Культура» и «Театрал».