Человеческое использование человеческих существ
Киноафиша Человеческое использование человеческих существ

Спектакль Человеческое использование человеческих существ

Спектакль на выдуманном языке с лошадиными ногами
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральное действо на языке дженералиссимо в постановке Ромео Кастеллуччи

Спектакль «Человеческое использование человеческих существ» представляет собой захватывающее действо, выполненное на языке дженералиссимо — искусственном языке, который проникает в самые тонкие уровни человеческого бытия. Структура этого языка начинается с 400 универсальных терминов и постепенно сужается до 4 слов, открывающих глубочайшие смыслы.

Сюжет и иконография

Основой действия служит канонический евангельский сюжет — воскрешение Лазаря. Вдохновение для иконографии взято с известной фрески Джотто, изображающей момент приближения Христа к гроту с телом Лазаря. На картине родственники пытаются зажать нос, чтобы не почувствовать зловоние от гниющего тела. Это мощное визуальное решение подчеркивает тему тленности человеческой плоти.

Запах и смысл

Легкий запах аммиака, который будет ощущаться в зале, служит напоминанием о бренности жизни, противостоящей силе мысли и чудотворной мощи слова. Сюжет повторяется пять раз, каждый раз открывая новый уровень языка дженералиссимо, а пластика актеров изменяется от повторения к повторению, погружая зрителей в глубокие смыслы встречи человеческого и божественного.

Пространство и взаимодействие

Действие происходит в пустом пространстве, не разделенном на зоны, что создает особую атмосферу единства между актерами и зрителями. Это решение подчеркивает важность взаимодействия и вовлеченности публики в происходящее на сцене.

Кастеллуччи и «Электротеатр»

«Человеческое использование человеческих существ» — первый опыт сотрудничества культового итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи с российским театром. Ранее спектакли Кастеллуччи не раз появлялись на фестивалях в России, однако «Электротеатр» стал первым театром, который решил сделать его резидентом и включить в репертуар спектакль, поставленный руками мэтра с участием русских актеров.

Сотрудничество Кастеллуччи с «Электротеатром» обусловлено не только личностью художественного руководителя театра Бориса Юхананова, но и уникальными условиями, которые предлагает обновленная сцена бывшего Драматического театра им. К.С. Станиславского и фойе, спроектированные архитектурным бюро Wowhaus.

Режиссер
Ромео Кастеллуччи
В ролях
Евгений Сергеев
Дмитрий Чеботарев
Федор Борисенко
Анна Даукаева
Иван Дементьев

Фотографии

