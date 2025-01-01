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Киноафиша Человеческий голос

Спектакль Человеческий голос

Постановка
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Человеческий голос» Жана Кокто: Ода любви и страданиям

Спектакль «Человеческий голос» — это глубокая история, которая затрагивает каждого, кто когда-либо испытывал любовь, расставание и страдания. Написанная великим французским писателем Жаном Кокто, эта пьеса пронизана эмоциональной силой и универсальностью. Она могла бы происходить в любое время и в любой стране с появлением телефона, став символом современного общения и его сложности.

Смысл и содержание

Хотя многие считают, что история больше «женская», ее автором является мужчина, что подчеркивает универсальность темы. «Человеческий голос» — это не просто рассказ о любви; это исследование чувств, которые могут быть как радостными, так и болезненными. Кокто мастерски передает все нюансы человеческих эмоций — от страсти до отчаяния, от надежды до утраты.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1930 году и с тех пор стала классикой театрального репертуара.
  • Кокто черпал вдохновение из собственных переживаний, что делает его работу особенно личной и искренней.
  • Спектакль часто ставят в различных театрах мира, что свидетельствует о его вечной актуальности.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать погружение в мир чувств, умело переданных актерами на сцене. Каждый момент пьесы наполнен драматургией, заставляющей задуматься о любви и о том, как она меняет нас. «Человеческий голос» — это не просто спектакль, это переживание, которое оставляет след в душе.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театра и получить незабываемые эмоции!

Режиссер
Андрей Дежонов
В ролях
Полина Руновская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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