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Чеховщина
Билеты от 1400₽
Киноафиша Чеховщина

Спектакль Чеховщина

Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Чеховщина» по избранным произведениям автора в Электротеатре Станиславский

«Чеховщина» — это уникальный спектакль, который предлагает зрителям переосмысленный взгляд на классические произведения Антона Павловича Чехова. Актрисы, принимающие участие в этом проекте, выбирают женские монологи, исходя из собственных переживаний, что делает каждое исполнение особенным и личным.

Личный опыт и чеховские вопросы

Каждая актриса задается «вечными» вопросами Чехова, такими как: «Что есть я в искусстве?», «Зачем мы надеваем маски?» и «Пройдет время, и мы уйдем навеки?». Эти размышления помогают актрисам искать ответы в самих себе, создавая глубокую эмоциональную связь с произведениями.

Финал как праздничный ивент

Интересно, что финал спектакля представлен в формате праздничного события, где каждая актриса открывает себя через свою телесность. Это создает атмосферу не только глубоких размышлений, но и яркого зрелища.

Фрагменты произведений Чехова

В спектакле используются фрагменты из известных произведений Чехова, таких как:

  • «Чайка»
  • «Из дневника одной девицы»
  • «Дядя Ваня»
  • «Вишневый сад»
  • «Три сестры»
  • «Медведь»
  • «Безотцовщина»
  • «Крыжовник»

Каждая из этих работ обретает новое звучание и актуальность, благодаря личному опыту и интерпретациям актрис. «Чеховщина» обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра и поклонников творчества Чехова.

Режиссер
Серафима Низовская
В ролях
Анна Антосик
Анна Капалева
Анна Мавлитова
Анна Сенина
Дарья Колпикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1400 ₽
29 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1400 ₽

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