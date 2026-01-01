Оповещения от Киноафиши
Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!
Киноафиша Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!

Спектакль Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+

О спектакле

Новая интерпретация «Вишневого сада» в театре СТИ

Театр СТИ представляет премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». Постановку создала постоянная команда театра: режиссёр Сергей Женовач, художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник.

В спектакле заняты известные актёры: Александр Антипенко, Алексей Вертков, Юрий Петрович Горин, Вячеслав Евлантьев, Ольга Калашникова, Елизавета Кондакова, Мария Корытова, Дмитрий Матвеев, Александр Медведев, Эдуард Миллер, Дарья Муреева, Варвара Насонова, Глеб Пускепалис, Тарас Шевченко и Иван Янковский.

Минимализм и молчание

Спектакль отличается минималистичным подходом к тексту и акцентом на молчание как выразительное средство. Эта работа привлекает внимание тем, кто ищет нестандартные интерпретации классики и ценит эксперименты в театральном искусстве.

Создатели спектакля стремятся разрушить привычные формы классического театра. Режиссёр Сергей Женовач отмечает: «Кажется, что в Чехове уже нет живого места, он весь разобран на цитаты. Зрители часто приходят в театр за ожидаемым. Мы хотим попытаться сыграть «Вишневый сад» с минимумом слов, полагаясь на действие и восприятие. Когда молчание становится основным выразительным средством, это открывает новые горизонты для зрителей.»

Формат исполнения

Спектакль проходит с одним антрактом, что позволяет зрителям сосредоточиться на эмоциональной стороне повествования. Это будет интересно тем, кто готов к новому прочтению известных произведений.

Премьера состоялась в рамках юбилейного, 20-го сезона театра СТИ.

Фотографии

Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов! Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов! Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов! Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов! Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!
