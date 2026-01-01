Опера «Чехов. В рождественскую ночь» в театре Зазеркалье

Опера «Чехов. В рождественскую ночь» погружает зрителей в мир детства и ожидания чуда. Главный герой спектакля — мальчик Ванька, который пишет письмо дедушке, мечтая о сказке. Либретто основано на рассказах А. П. Чехова «Ванька» и «Мальчики», действие которых разворачивается в преддверии Рождества.

Автор оперы — Игорь Рогалёв, признанный мастер петербургской композиторской школы. Это произведение уникально в своём подходе к теме детства, что отлично resonates с эстетикой театра «Зазеркалье». Режиссёрами спектакля выступили Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, обе студентки Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Опера приурочена к 75-летию дирижёра театра Аркадия Штейнлухта, что подчеркивает значимость события. Спектакль будет интересен детям от 12 лет и их родителям, а также взрослым, которые хотят вспомнить о своём детстве и ощутить ту волшебную атмосферу праздника.