Чехов рояль. «Я – чайка». Музей ностальгии: вечеринка с фуршетом во дворце на Невском
12+
О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Я – чайка» в салоне Артстандарт

К 165-летию со дня рождения А. П. Чехова салон Артстандарт совместно с Музеем ностальгии и пространством FREEDOM во дворце Кваренги представляет премьеру камерного спектакля «Я – чайка». В исполнении участвуют пианист-виртуоз Илья Гончаров и актриса Анна Тугарева.

Чеховский театр: актуальность и глубина

Чеховский театр остается феноменом мирового масштаба. Его драма повседневности, где «люди обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни», не утрачивает актуальности и в эпоху цифровизации. Герои Чехова, мечущиеся от несбывшихся надежд, ищут смысл своих страданий. По наблюдению Немировича-Данченко, это «простые люди, говорящие о самых простых вещах простым языком, окруженные будничной обстановкой». Однако именно этот будничный мир вызывает глубокое сочувствие.

Почему стоит посетить постановку

Спектакль «Я – чайка» интересен по нескольким причинам:

  1. Современная динамика: События двухсотлетней давности ощущаются свежими и актуальными.
  2. Уникальные артисты: Исходя из профессионализма Ильи Гончарова и Анны Тугаревой, зритель получит искренное и яркое впечатление от представления.
  3. Историческая атмосфера: Дворец Кваренги, где проходит спектакль, помнит визиты Чехова, создавая уникальный контекст для спектакля.

Исторический контекст и музыкальная часть

В антракте зрителям предлагают погрузиться в историю через тематический миниэкскурс с раритетами из Музея ностальгии. За музыкальную часть программы отвечает уникальный исторический рояль 1900 года с великолепным звучанием. Также будет представлено небольшое интерактивное шоу с демонстрацией экспонатов и призами.

Что еще можно ожидать?

Представление состоит из двух отделений с 20-минутным антрактом. Гостям предложат фуршет с вином, чаем из самовара, сладостями и уникальную возможность увидеть ретро-коллекцию Музея ностальгии.

О дворце Кваренги

Дворец Кваренги, построенный архитектором Джакомо Кваренги в 1810 году, является значимым историческим памятником. Здесь располагался Опекунский совет, который координировал многие социальные учреждения Российской Империи. Множество известных деятелей, таких как Рахманинов и Достоевский, жили рядом, создавая неповторимую атмосферу.

Завершение спектакля в 21:50.

В стоимость билета входят:

  • Обзор Дворца Кваренги
  • Экскурсия по Музею ностальгии
  • Welcome drink (красное и белое вино)
  • Фуршет
  • Чай из исторического самовара с баранками
  • Кофе и сладости

Важно!

Приветствуем гостей за полчаса до начала театрального вечера, чтобы насладиться прелюдией и атмосферой мероприятия.

Расписание
В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 2300 ₽

