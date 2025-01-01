Меню
Чехов. Рассказы
Киноафиша Чехов. Рассказы

Спектакль Чехов. Рассказы

12+
Режиссер Екатерина Петрова-Вербич
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Чехов. Рассказы» в Театральном центре на Страстном

«На сцене люди пьют чай, а в это время рушатся их жизни». Эта фраза ярко передает атмосферу нового музыкального спектакля «РАССКАЗЫ … ЧЕХОВ…», который погружает зрителей в мир сложных человеческих отношений и глубоких эмоций.

Сюжетные линии и персонажи

Спектакль представляет собой уникальную композицию из пяти сюжетов, затрагивающих темы деспотичной родительской любви, веры в страдающих и обремененных трудом людей. Здесь вы встретите:

  • Влюбленную гейшу, похожую на знаменитую даму, но без собачки;
  • Хористку, оказавшуюся в центре семейной трагикомедии;
  • Драму внутри драмы, где каждое событие обрамлено сотнями разбитых сердец.

Театральные особенности

«РАССКАЗЫ … ЧЕХОВ…» — это не просто спектакль, а настоящая саундрама, которая сочетает в себе живую музыку и танцы. Вас ожидает:

  • Живой оркестр, создающий атмосферу живого театра;
  • Танцующий чечетку Антоша Чехонте;
  • Древнегреческий хор и поющие гейши, которые добавляют экзотики и ярких красок.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — отличная возможность увидеть знакомые истории Чехова в новом свете. Его трагикомедийный характер заставит вас смеяться и плакать, сопереживая героям. Не упустите шанс окунуться в мир Чехова и открыть для себя его творчество заново!

