Чехов. Проект. Версия вторая. Сюжет для небольшого рассказа
Билеты от 800₽
Чехов. Проект. Версия вторая. Сюжет для небольшого рассказа

Спектакль Чехов. Проект. Версия вторая. Сюжет для небольшого рассказа

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Чехов. Проект: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» на сцене Нового драматического театра

Новый драматический театр в сезоне 2018-2019 представляет масштабный проект, посвященный творчеству Антона Павловича Чехова. В рамках этого проекта зрители смогут увидеть четыре основные пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад».

Сюжет и судьбы

Каждая жизнь заканчивается с окончанием жизни человека, и мы можем лишь догадываться о ее настоящем сюжете. Все встречи и знакомства — это лишь фрагменты, которые помогают нам понять, кто этот человек, какие у него переживания и идеалы.

Чехов, прежде чем создать свои знаменитые пьесы, активно записывал свои наблюдения. Эти записи стали основой для небольших рассказов и, в конечном итоге, для больших произведений. А что если рассмотреть его пьесы как цепочку микроисторий? Это позволит глубже понять судьбы персонажей и их чувства.

Формат проекта

«Чехов. Проект» включает в себя четыре версии, каждая из которых состоит из четырех актов, по одному от каждой пьесы. В проекте участвуют 47 персонажей, которые будут исполнены 28 актерами.

Интересные факты

  • Каждая пьеса Чехова уникальна и отражает разные аспекты человеческой жизни.
  • Проект создает новые интерпретации знакомых сюжетов, позволяя зрителям взглянуть на них под новым углом.
  • Актеры в проекте имеют возможность перевоплотиться в множество различных образов, что делает каждое выступление неповторимым.

Не упустите шанс погрузиться в мир Чехова и открыть для себя новые грани его творчества в «Чехов. Проект»!

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Анастасия Безбородова
Екатерина Демидова
Наталья Мехия
Александр Курский
Олег Бурыгин

Расписание

10 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

