Чехов. Проект. Версия третья. «Люди, львы, орлы и куропатки»
Билеты от 800₽
Чехов. Проект. Версия третья. «Люди, львы, орлы и куропатки»

Спектакль Чехов. Проект. Версия третья. «Люди, львы, орлы и куропатки»

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Чайка». Третья часть масштабного чеховского проекта в Новом драматическом театре

Новый драматический театр продолжает работу над масштабным проектом, который включает в себя четыре основных пьесы Антона Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». В рамках этого проекта будет представлена интерпретация монолога Мировой Души из пьесы Константина Треплева «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...», который уже сейчас воспринимается как провидческий.

Творческое наследие Чехова

Чехов в «Чайке» говорит: «... декораций никаких...». Этот подход вдохновил первых исполнителей ролей в Художественном театре, таких как Всеволод Мейерхольд, который впоследствии реализовал свою идею о театре без задника и занавеса. А режиссер Питер Брук, в своей постановке «Махабхарата», использовал реальный пейзаж, чтобы создать уникальную атмосферу спектакля.

Современные вызовы

Однако слова Треплева отзываются не только в театральном искусстве. В наши дни мы наблюдаем исчезновение многих видов животных и, по мнению ученых, человека как вида. Процесс уже идет, и мы теряем не только природу, но и культурные традиции, типы и характеры. Как сохранить человечность в этом стремительном исчезновении?

Структура «Чехов. Проект»

Проект включает в себя четыре версии, каждая из которых состоит из четырех актов: по одному акту из каждой из пьес Чехова. 47 персонажей пройдут через все спектакли проекта, исполняемые 28 актерами.

Это уникальная возможность увидеть классические произведения Чехова в новом свете и задуматься о сохранении человеческой жизни и культуры в современном мире.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Екатерина Демакова
Дарья Бутакова
Борис Шильманский
Екатерина Демидова
Наталья Мехия

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
23 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

