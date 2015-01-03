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Чехов. Проект. Версия четвертая. «Finita la Comedia»
Киноафиша Чехов. Проект. Версия четвертая. «Finita la Comedia»

Спектакль Чехов. Проект. Версия четвертая. «Finita la Comedia»

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт

О спектакле

Финальная часть масштабного чеховского проекта в Новом драматическом театре

Новый драматический театр завершает работу над масштабным проектом, который включает в себя четыре ключевые пьесы Антона Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Это уникальное театральное событие обещает погрузить зрителей в мир чеховских героев и их непрекращающиеся поиски счастья.

Сюжет и персонажи

Каждая из пьес раскрывает глубокие человеческие переживания и мечты. Например, Тузенбах, оставивший военную службу, мечтает о счастливой любви: «Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут». В то же время Иван Петрович Войницкий, сорокасемилетний герой, отчаивается: «Если я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Как я проживу эти тринадцать лет?».

Действительный статский советник Сорин с иронией вспоминает о несостоявшейся мечте стать литератором: «В молодости когда-то хотел я сделаться литератором — и не сделался...» А юная Нина Заречная решительно заявляет: «Я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену».

Темы и философия

Все герои задаются вопросами о смысле жизни и поисках счастья. Доктор Астров подводит черту под своей жизнью, утверждая: «Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно». Возможно, мы напрасно чего-то ждем и строим иллюзии о будущем, не замечая, что счастье доступно здесь и сейчас.

Структура спектакля

«Чехов. Проект» состоит из четырех версий, каждая из которых включает четыре акта — по одному из каждой пьесы. В рамках проекта 47 персонажей пройдут через все спектакли, исполняемые 28 актерами. Это уникальная возможность увидеть классические произведения Чехова в новом формате.

Заключение

Новый драматический театр предлагает зрителям уникальный опыт, который сочетает в себе глубину чеховских текстов и современные театральные интерпретации. Не упустите шанс стать частью этой удивительной театральной комедии, которая, как сказал классик, «ничего не стоит, но и ничто не стоит жизни».

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Екатерина Демакова
Наталья Рассиева
Дмитрий Шиляев
Иван Ефремов
Дарья Бутакова
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