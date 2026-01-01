Спектакль Чехов. Последняя страница

Чехов. Последняя страница
16+
О спектакле

«Чехов. Последняя страница». Спектакль в ЦДРИ

Совершите культурный выход в Центральный дом работников искусств (ЦДРИ) и станьте свидетелем премьерной постановки «Чехов. Последняя страница». Этот спектакль объединяет в себе несколько произведений великого классика А. П. Чехова, создавая единое театральное полотно.

Сюжет и настроение

Постановка представляет собой фантазии на темы, которые легли в основу знаменитых чеховских рассказов и пьес. В фокусе внимания — размышления о судьбе, случайных встречах и неисполненных мечтах героев. Каждая сцена пронизана тонким чеховским юмором и иронией, что придаёт спектаклю особое звучание.

Глубокие философские вопросы

Спектакль плавно перемещается от обыденных сцен к глубоким философским размышлениям, заставляя зрителя задуматься о важнейших аспектах жизни. Это возможность не только насладиться актёрской игрой, но и поразмыслить над актуальными для каждого из нас вопросами.

Не упустите шанс увидеть, как классика обретает новые грани в современном театре. «Чехов. Последняя страница» — это встреча с вечными темами, которые всегда оставались актуальными.

1 июня понедельник
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1500 ₽

