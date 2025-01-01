Спектакль Чехов. О любви

Лирическая исповедь в спектакле «Чехов. О любви»

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», солистка Музыкального театра «Карамболь» Лина Нова представит зрителям мономюзикл «Чехов. О любви». Эта постановка приглашает в мир глубоких эмоциональных переживаний и смятений двух любящих сердец.

Суть мономюзикла

Спектакль основан на рассказе А. П. Чехова «О любви». В нем рассказывается о бедном помещике, который много лет скрывает свои чувства к молодой жене своего приятеля. Их взаимная любовь остается тайной как для окружающих, так и для самих героев. Лишь при расставании они позволяют себе признаться в своих чувствах, что делает эту историю особенно трогательной и драматичной.

Музыкальное сопровождение

В мономюзикле будут звучать произведения виднейших композиторов XX века, таких как А. Колкер, Е. Мартынов, М. Фрадкин и другие. Также будут представлены работы современных авторов, среди которых И. Крутой, О. Фадеева и С. Намин. Стихи к этим произведениям написаны известными поэтами: А. Вознесенским, Е. Евтушенко, А. Дементьевым и многими другими.

Выдающиеся исполнители

Спектакль станет настоящим музыкальным событием, поскольку его сопровождать будут лауреаты международных конкурсов: джазовый и классический альтист Константин Плеханов и виртуозная пианистка Нина Качанова. Их мастерство добавит особую атмосферу к уже насыщенной эмоциональной палитре произведения.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию классической литературы и насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов. «Чехов. О любви» — это спектакль о настоящих чувствах, которые, несмотря на различные преграды, всегда найдут свой выход.