Чехов наш. Литературно-музыкальный спектакль

Литературно-музыкальный спектакль «Чехов наш» в Санкт-Петербурге

В рамках празднования 165-летия со дня рождения одного из величайших классиков мировой литературы, А.П. Чехова, состоится уникальный литературно-музыкальный спектакль «Чехов наш». Он предлагает зрителям возможность заново открыть для себя чеховскую классику через письма и дневники писателя, а также музыкальные произведения, вдохновленные его творчеством.

Автор и исполнители

Спектакль подготовлен и исполнен актрисой Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александрой Куликовой. Молодежный камерный оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств ДНР Валерии Путри исполнит произведения таких великих композиторов, как П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и Р. Глиэр — композиторов, которые были любимы самим Чеховым.

Что ждет зрителей

Зрители смогут насладиться музыкой, а также послушать фрагменты из писем и дневников Чехова. В программе также представлены кадры из фильма «Моя жизнь», который по праву можно рассмотреть как визуальную интерпретацию его произведений. Все это создает атмосферу, в которую погружает мудрость и ирония чеховских героев.

Поддержка проекта

Проект «Чехов наш» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Благотворительного фонда «Сильнее себя», АНО «Арт-содружество «Музыка и слово» и организатора интеллектуальных событий «INRU». Продюсеры спектакля: Дарья Малинина и Алексей Подопригора.

Как говорил сам Чехов: «пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни». Этот спектакль как нельзя лучше отражает дух его произведений и позволяет зрителям взглянуть на жизнь глазами его героев.