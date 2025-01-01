Спектакль Чехов. Маленькие комедии

Меню
Чехов. Маленькие комедии
12+
Режиссер Роман Светлов
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Чеховские комедии «Медведь» и «Предложение»

Неподражаемый юмор и живая атмосфера

Перед вами две одноактные комедии Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение». В них — настоящий калейдоскоп эмоций: любовь и страсть, холодность и теплоту. Чехов с присущей ему наблюдательностью и комической остротой раскрывает человеческие характеры, добавляя в них теплый юмор и живую искренность.

Костюмы и стилизация эпохи

Яркие костюмы, созданные по эскизам XIX века, музыкальное сопровождение и мастерство актеров воссоздают атмосферу раннего, веселого Чехова. Следуя стилистике автора, постановка становится легкой и жизнерадостной — именно такой, «как Доктор и прописал»!

Октябрь
25 октября суббота
18:00
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
от 650 ₽

