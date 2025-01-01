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Чехов. Маленькие комедии
Билеты от 800₽
Киноафиша Чехов. Маленькие комедии

Спектакль Чехов. Маленькие комедии

Постановка
Театр им. Булгакова 12+
Режиссер Артем Бибилюров
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

В основе спектакля — знаменитые чеховские водевили «Предложение» и «Медведь»

Что может произойти, когда человек совершенно не задумывается о том, что говорит, а бытовые принципы берут верх над искренними чувствами? Почему «инстинкт» способен полностью подчинить себе здравый смысл, казалось бы, взрослых и самостоятельных людей? На эти вопросы отвечает спектакль «Маленькие комедии», основанный на знаменитых чеховских водевилях «Предложение» и «Медведь».

Нелепые Ситуации и Ирония Судьбы

Согласитесь, верх нелепости — это когда, пришедши на сватовство, вдруг закатить скандал из-за клочка земли. Или разыграть комедию перед должниками, а затем влюбиться в одну прекрасную заемщицу и простить ей всё. Такие сюжеты, вызывая в нас почти истерический смех, продолжают оставаться узнаваемыми и актуальными для любого времени.

Актуальность Чехова в Современности

Не потому ли, что именно из таких «историй» и складывается наша жизнь? Всё, что было написано десятки лет назад, до слёз веселит нас сейчас. Чехов мастерски передает комичность человеческих слабостей и абсурдность повседневности, что делает его произведения вечными.

Не упустите возможность погрузиться в мир чеховской комедии, которая заставит вас смеяться и размышлять о жизни. Спектакль «Маленькие комедии» — это не просто шоу, это повод задуматься о том, как много нас связывает с героями чеховских историй.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 800 ₽

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