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Чехов. Эскизы
Билеты от 800₽
Киноафиша Чехов. Эскизы

Спектакль Чехов. Эскизы

12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Чехов. Эскизы»: Откровенный диалог с классикой

Наш театр с особым уважением относится к творчеству Антона Павловича Чехова. Его уникальный стиль, глубокий взгляд на мир и тонкий юмор находят отклик в спектаклях нашего репертуара.

В новом спектакле «Чехов. Эскизы» мы приглашаем зрителей в откровенный диалог о любви и жизни великого писателя, опираясь на его письма и рассказы. Это не просто интерпретация его произведений, а возможность встретиться с самим автором, чтобы поговорить о том, что его волновало.

О спектакле

«Чехов. Эскизы» — это нечто большее, чем просто театральное представление. Спектакль представляет собой осторожное прикосновение к внутреннему миру Чехова и его героям. Здесь мы исследуем не только его рассказы, но и его личность, его переживания и мысли.

Используемые произведения

В спектакле звучат рассказы Антона Чехова:

  • «Из записок вспыльчивого человека»
  • «Скверная история»
  • «Шуточка»
  • «Цветы запоздалые»
  • «Герой барыня»
  • «Дорогие уроки»
  • «Душечка»

Каждое произведение раскрывает разные грани человеческих отношений, что делает спектакль особенно актуальным в современном контексте.

Приходите на «Чехов. Эскизы», чтобы не только увидеть, но и почувствовать, что значит быть человеком в мире Чехова.

Режиссер
Александр Савельев
В ролях
Александр Савельев
Павел Еремеев
Алексей Коваль
Мария Ильякова
София Зенцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
25 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
22 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы Чехов. Эскизы

В ближайшие дни

Й
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