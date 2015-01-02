Спектакль Чехов. Две шутки в одном действии

Знакомство с Чеховым: одна ночь, две пьесы

30 мая в малом зале Московского маловысокохудожественного театра (МВХТ) зрителям будет предложено погрузиться в мир двух знаменитых пьес Антона Павловича Чехова. Эти эмоциональные комедии, выпущенные в рамках конкурса «Городская творческая мастерская» (2023), обещают стать ярким событием театрального вечера.

Первое действие: «Медведь»

В пьесе «Медведь» герои стремятся к любви, как дети в поисках сладостей. В игре притворства и наивности они открывают свою истинную душу. Образ мужчины и женщины, которые сначала демонстрируют горячую ненависть, неожиданно перерождается, и их отношения начинают развиваться в новом направлении. Эта динамика создает увлекательную игру, в которой каждый зритель сможет увидеть отражение своих собственных эмоций.

Второе действие: «Предложение»

«Предложение» — это не простая комедия, а трагический фарс. Чехов запечатлел в пьесе чудовищность человеческих желаний и отсутствие любви. Герои этой истории фальшивы и неискренни, их жизнь подчинена расчёту. И когда дело доходит до предложения руки и сердца, они готовы пойти на всё ради брака по расчету. Пьеса максимально акцентирована на актёрском мастерстве, с минимумом декораций, позволяющим сосредоточиться на внутреннем мире персонажей.

Зрители смогут насладиться авторским текстом Чехова, который звучит так, как будто был написан сегодня. Премьера спектакля состоялась в 2019 году, а в июле 2023 года «Предложение» приняло участие в первом театральном фестивале «Время Т» в усадьбе Спасское-Лутовиново.

Режиссер и исполнители

Спектакль реализован под руководством О. Мешковой. В ролях зрителей ждут талантливые актёры: А. Войтюк, А. Коврижных и Е. Семёнова.

Не упустите возможность увидеть эти шедевры чеховской dramaturgy в одном вечере!