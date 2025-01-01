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Чающие движения воды
Билеты от 2500₽
Киноафиша Чающие движения воды

Спектакль Чающие движения воды

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-хроника по роману Н. Лескова «Соборяне»

Спектакль «Чающие движения воды» переносит зрителей в патриархальный мир провинциального Старгорода, основываясь на первой версии романа Николая Лескова «Соборяне». Постановка исследует темы добродетели, духовного служения и трагического несовершенства церковной жизни.

О чём спектакль?

Это история о людях, пытающихся жить по высоким христианским идеалам:

  • Протоиерей Савелий Туберозов,
  • Священник Захария Бенефактов,
  • Дьякон Ахилла Десницын.

Однако их стремления наталкиваются на суровую реальность: чиновничье самодурство, клевету, доносы и несправедливость. Вместе с этим раскрывается неизбежный ход времени, стирающий патриархальный уклад русской жизни.

Название спектакля и жанровое определение «хроника» отсылают к первой публикации романа в журнале «Отечественные записки».

Главная идея

Спектакль обнажает конфликт между идеалом и реальностью, подчёркивая веру Лескова в очеловечивающую силу христианства. Для него доброта, жертвенность и внутренняя цельность были не абстрактными понятиями, а предметом искренней веры. Однако, как и в жизни, на сцене злодеи часто оказываются победителями, а христианские идеалы бессильны перед суровой действительностью.

Эта постановка — размышление о сложной судьбе русского духа и ценностей, которые, несмотря на трудности, продолжают вдохновлять.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Ольга Бодрова
Ольга Бодрова
Влад Ташбулатов
Александр Моровов
Николай Орловский
Николай Орловский
Владимир Свирский
Владимир Свирский

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 2500 ₽

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