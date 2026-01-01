Чайные бесцеремонности: культурный вечер в атмосфере истории

Приглашаем вас на уникальную гастрономическую программу «Чайные бесцеремонности», которая проходит в атмосферной исторической гостиной доходного дома начала XX века. Это не просто дегустация чая — это увлекательный рассказ о его истории, культуре и традициях.

Что вас ожидает?

В рамках программы ведущий, Юрий Попов, профессиональный дегустатор и автор книг по гастрономии, с юмором и искренностью поделится знаниями о чае и различных способах его употребления в самых разных уголках мира.

Вы познакомитесь с удивительной историей чая, начиная с древних времен до наших дней, а также услышите захватывающие истории о легендарных личностях и событиях, которые сделали этот напиток настоящим культурным явлением.

Гастрономический театр

Программа включает элементы гастрономического театра: напитки будут приготовлены прямо при вас, меняя цвет, аромат и другие характеристики. После каждого вида чая состоится дегустация, обсуждение и сопутствующие традиционные сладости.

Исследование вкусов

Вы сможете продегустировать напитки, которые готовили древние китайские волшебники и монгольские воины, увидеть и потрогать кирпичный чай, популярный на Нижегородской ярмарке, а также отведать уникальный русский чай, который откроет для вас новые вкусовые горизонты.

Не упустите шанс

Присоединяйтесь к нам на «Чайных бесцеремонностях» и расширьте свой вкусовой опыт, погружаясь в мир чая и его многогранной истории. В комфортабельной обстановке вы сможете задать вопросы и поделиться своими впечатлениями.