Чайковский

Концерт к 185-летию со дня рождения Чайковского

В этом году мы отмечаем 185-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. В честь этого события Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под управлением талантливого дирижера Максима Алексеева.

Программа концерта

В программе звучат:

Сюита для оркестра № 1 ре минор, соч. 43

«Времена года» — двенадцать характеристических картин, соч. 37b (оркестровка Александра Гаука)

Детали мероприятия

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 45 минут с антрактом. Это отличная возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества Чайковского.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое объединит всех ценителей прекрасного!