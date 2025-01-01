Чайковский

В этом году мы отмечаем 185-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. В честь этого события Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под управлением талантливого дирижера Максима Алексеева.
В программе звучат:
Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 45 минут с антрактом. Это отличная возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества Чайковского.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое объединит всех ценителей прекрасного!