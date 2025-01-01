Меню
Чайковский
Киноафиша Чайковский

Чайковский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт к 185-летию со дня рождения Чайковского

В этом году мы отмечаем 185-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. В честь этого события Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под управлением талантливого дирижера Максима Алексеева.

Программа концерта

В программе звучат:

  • Сюита для оркестра № 1 ре минор, соч. 43
  • «Времена года» — двенадцать характеристических картин, соч. 37b (оркестровка Александра Гаука)

Детали мероприятия

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 45 минут с антрактом. Это отличная возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества Чайковского.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое объединит всех ценителей прекрасного!

Ноябрь
3 ноября понедельник
20:00
Эрмитаж. Гербовый зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 195

Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
20 сентября в 18:00 Butcher & Banker
от 500 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Д.Лисс,В.Репин Аб-т № 1
27 февраля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1600 ₽
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
2 ноября в 17:00 Особняк Румянцева
от 1700 ₽
