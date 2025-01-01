«Чайковский. Времена года» к 185-летию композитора. Алина Федосеева

Фортепианный концерт в особняке К.И. Шрёдера

В старинном особняке К.И. Шрёдера пройдет фортепианный концерт, посвященный 185-летию великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В программе – выдающийся цикл «Времена года», одно из самых известных и любимых произведений композитора.

Чарующие мелодии

Концерт предлагает слушателям уникальную возможность насладиться мелодиями, которые передают красоту и настроение каждого месяца года. От зимней сказки до летнего зноя, от осенней меланхолии до весеннего пробуждения – каждый этюд станет живописным полотном, сотканным из звуков.

Виртуозное исполнение

Талантливая пианистка Алина Федосеева, известная своей виртуозностью и глубоким пониманием музыки Чайковского, гарантирует незабываемые эмоции. Ее проникновенное исполнение позволит по-новому взглянуть на знакомые произведения и ощутить всю глубину и красоту музыки великого композитора.

Информация для зрителей

Концерт подойдет для аудитории от 12 лет. Продолжительность – одно отделение, 1,5 часа без антракта. Продюсер – Анастасия Козельская.