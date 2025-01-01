Меню
«Чайковский вне времени». Концерт посвященный 185-летию П.И.Чайковского
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Чайковский вне времени»

В 2025 году мы отмечаем 185-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Это событие пройдет в сердце музыкальной Москвы — легендарном Колонном зале Дома Союзов. Концерт «Чайковский вне времени» соберет лучшие музыкальные таланты, чтобы представить всю глубину наследия композитора.

Оркестр и солисты

Концерт откроет Симфонический оркестр войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста Башкортостана Азата Шахмухаметова. На сцене выступят выдающиеся солисты:

  • Венера Гимадиева (сопрано) — лауреат премии Президента России за выдающееся исполнительское мастерство.
  • Иван Гынгазов (тенор) — лауреат международных конкурсов и ведущий солист театра «Геликон-опера».
  • Андрей Валентиев (бас) — солист Большого театра.
  • Юлия Миннибаева (меццо-сопрано) — солистка Московского театра «Новая опера».
  • Динмухамед Кошкинбаев — солист Astana Opera из Казахстана.
  • Ксения Бомарси (сопрано) — выступала в престижных залах, таких как Кремлевский дворец и Большой зал консерватории.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений. В первом отрывке прозвучат как популярные хиты, так и менее известные, но не менее гениальные произведения:

  • Увертюра
  • Па-де-де из балета «Щелкунчик»
  • Романс «День ли царит»
  • Ария Иоланты из оперы «Иоланта»
  • Дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы»
  • Ариозо Германа «Прости, небесное создание» из «Пиковой дамы»
  • И многое другое

Главная идея программы — показать, что музыка Чайковского не подвержена времени. Трепетная любовь Татьяны, роковая страсть Германа и светлая грусть из «Детского альбома» — все эти чувства понятны каждому.

«Чайковский в джазе»

Во втором отделении слушателей ждет программа «Чайковский в джазе», которую исполнит Джазовый оркестр под руководством Святослава Текучёва. Эта часть концерта представляет собой уникальный диалог между классической и джазовой музыкой, где мелодии Чайковского обретают новое дыхание. Солистка Мария Кац, звезда Евровидения, исполнит известные арии и романсы в джазовых аранжировках.

  • Из цикла «Времена года»: «Ноябрь. На тройке»
  • Ария Гремина из «Евгения Онегина»
  • Вальс цветов из «Щелкунчика»
  • Романс в джазовой обработке «Ни слова, о друг мой...»
  • И многое другое

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где классика встречается с современными тенденциями и остается вечной.

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 2000 ₽

