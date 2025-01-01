«Чайковский вне времени». Концерт посвященный 185-летию П.И.Чайковского

В 2025 году мы отмечаем 185-летие со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Это событие пройдет в сердце музыкальной Москвы — легендарном Колонном зале Дома Союзов. Концерт «Чайковский вне времени» соберет лучшие музыкальные таланты, чтобы представить всю глубину наследия композитора.
Концерт откроет Симфонический оркестр войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста Башкортостана Азата Шахмухаметова. На сцене выступят выдающиеся солисты:
Концерт состоит из двух отделений. В первом отрывке прозвучат как популярные хиты, так и менее известные, но не менее гениальные произведения:
Главная идея программы — показать, что музыка Чайковского не подвержена времени. Трепетная любовь Татьяны, роковая страсть Германа и светлая грусть из «Детского альбома» — все эти чувства понятны каждому.
Во втором отделении слушателей ждет программа «Чайковский в джазе», которую исполнит Джазовый оркестр под руководством Святослава Текучёва. Эта часть концерта представляет собой уникальный диалог между классической и джазовой музыкой, где мелодии Чайковского обретают новое дыхание. Солистка Мария Кац, звезда Евровидения, исполнит известные арии и романсы в джазовых аранжировках.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где классика встречается с современными тенденциями и остается вечной.