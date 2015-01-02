Спектакль Чайковский. В поисках мечты и надежды

Вечер с Илзе Лиепа и Губернаторским симфоническим оркестром в Александринском театре

В этот вечер на сцене будет блистать знаменитая балерина, народная артистка РФ Илзе Лиепа. За годы работы солисткой Государственного академического Большого театра России она исполнила партии в каждом из балетов П.И. Чайковского и теперь станет главной героиней спектакля-концерта.

Программа вечера

В программу войдут фрагменты из бессмертных произведений Чайковского, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и не только. Музыка, написанная великим композитором, прозвучит в исполнении прославленного Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

История оркестра

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга ведёт свою историю с 10 мая 1945 года. Изначально основанный как джаз-оркестр при Ленинградском радиокомитете, он опирался на традиции, заложенные Леонидом Утесовым. В послевоенные годы любимые мелодии в исполнении оркестра звучали в радиоэфире и на концертных площадках, записывались на пластинки.

Множество популярных мелодий, вошедших в золотой фонд советской эстрады, впервые прозвучали именно в исполнении этого коллектива. В дальнейшем оркестр носил разные названия: Эстрадный оркестр Ленинградского радио, Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского радио и телевидения. В XXI веке он получил новое название и новые творческие ориентиры.

Современные достижения

Сегодня Губернаторский симфонический оркестр, возглавляемый композитором и дирижером Антоном Лубченко, выступает в лучших залах Северной столицы. При его участии проходят самые важные мероприятия городского и федерального масштаба.

Оркестр не имеет жанровых границ: бессмертная классика, произведения ленинградских и петербургских композиторов, музыка кино, эстрада и джаз — всё это с любовью и мастерством исполняется коллективом.

Исполнители

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко

Народная артистка РФ – Илзе Лиепа

Не упустите возможность насладиться великолепием классической музыки и танца в исполнении выдающихся артистов!