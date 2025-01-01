Лекции «Чайковский и Петербург» от Лидии Адэр в Мариинском театре

В Мариинском театре пройдет первая лекция Лидии Адэр из цикла «Чайковский и Петербург». Лидия Адэр — авторитетный музыкальный исследователь, которая поделится своими знаниями о выдающемся композиторе и его связи с культурной жизнью Петербурга.

О Лидии Адэр

Лидия Адэр окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова в 2009 году, а в 2013 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную микротоновой музыке в Европе и России начала XX века. Она является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ», а также старшим научным сотрудником Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова.

Научные достижения и проекты

Лидия активно участвует в организации разнообразных художественных проектов, включая такие программы, как «Театральный урок» и «Душа Петербурга - Мариинский театр». Она также работала с Санкт-Петербургской филармонией, Академической капеллой и другими культурными учреждениями. В 2024 году запланировано открытие Музея С. В. Рахманинова в Великом Новгороде, концепцию которого разработала Адэр.

Международные выставки и лекции

Лидия Адэр является приглашенным лектором в университетах Мексики и Франции, а также в исследовательских центрах Европы и США. Она автор более сорока научных статей на пяти языках, включая специальный курс для студентов Принстонского университета.

Что ожидать от лекции

На лекции зрители смогут узнать о влиянии Петербурга на творчество Чайковского, а также о его наследии, которое продолжает вдохновлять музыкантов и любителей искусства по всему миру. Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального гения и культурных контекстов, которые его окружали!