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Чайковский в джазе
Киноафиша Чайковский в джазе

Чайковский в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Чайковский в джазе»: Концерт классической музыки в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Чайковский в джазе», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это не просто концерт, а волшебная встреча классики и джаза, где произведения Петра Ильича Чайковского обретут новую жизнь.

Что ожидать

Вы сможете услышать известные мелодии Чайковского в исполнении джазовых музыкантов, которые привнесут в классическую музыку элементы импровизации и современные ритмы. Это отличный способ открыть для себя известные произведения с совершенно новой стороны!

Исполнители

В концерте примут участие талантливые музыканты, известные своими уникальными стилями и подходом к музыке. Каждый из них внесет свою изюминку в интерпретацию произведений Чайковского.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не забудьте забронировать места заранее, так как ожидается высокий интерес к этому мероприятию.

Интересные факты

  • Чайковский — один из самых известных композиторов России, чьи произведения востребованы во всем мире.
  • Джаз, как стиль музыки, возник в начале XX века, и сочетание его с классической музыкой открывает новые горизонты звучания.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального путешествия. Ждем вас на концерте «Чайковский в джазе»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 апреля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 700 ₽

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