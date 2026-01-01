Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете

Концерт классики Чайковского в Итальянском просвете Эрмитажа

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко представит увлекательный музыкальный вечер, посвященный творчеству великого композитора Петра Чайковского. В программе прозвучат его произведения, созданные в разные периоды его карьеры, что позволит зрителям лучше понять развитие его музыкального стиля.

Исполнители

Со стороны оркестра на сцену выйдут:

Анна Суздалкина — флейта

Анна Щулькина — флейта

Евгения Наумова — виолончель

Динара Ахмедзонова — арфа

Программа вечера

Слушатели смогут насладиться следующими произведениями:

Четыре пьесы для солистов и струнного оркестра: I. Andante ma non troppo II. Adagio molto III. Allegro ma non tanto IV. Largo e Allegretto

Andante cantabile си мажор для виолончели и струнного оркестра

«Жалоба» — музыка к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»

Элегия памяти И. В. Самарина для струнного оркестра

Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48

Театральные отсылки Чайковского

Композитор не раз отмечал свою привязанность к театру, что находит отражение в его музыке. Например, «Элегия памяти И. В. Самарина» была написана в честь выдающегося актера, который оставил значимый след на сцене Малого театра. Кроме того, лирико-драматическая партитура к «Снегурочке» является ярким примером музыкального обогащения весенней сказки.

Завершение концерта

Концерт будет завершен «Серенадой для струнного оркестра», которой Чайковский придавал особую значимость — он считал это произведение одной из своих лучших работ.

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут