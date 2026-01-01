Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко представит увлекательный музыкальный вечер, посвященный творчеству великого композитора Петра Чайковского. В программе прозвучат его произведения, созданные в разные периоды его карьеры, что позволит зрителям лучше понять развитие его музыкального стиля.
Со стороны оркестра на сцену выйдут:
Слушатели смогут насладиться следующими произведениями:
Композитор не раз отмечал свою привязанность к театру, что находит отражение в его музыке. Например, «Элегия памяти И. В. Самарина» была написана в честь выдающегося актера, который оставил значимый след на сцене Малого театра. Кроме того, лирико-драматическая партитура к «Снегурочке» является ярким примером музыкального обогащения весенней сказки.
Концерт будет завершен «Серенадой для струнного оркестра», которой Чайковский придавал особую значимость — он считал это произведение одной из своих лучших работ.
Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут