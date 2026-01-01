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Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете
Киноафиша Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете

Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт классики Чайковского в Итальянском просвете Эрмитажа

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко представит увлекательный музыкальный вечер, посвященный творчеству великого композитора Петра Чайковского. В программе прозвучат его произведения, созданные в разные периоды его карьеры, что позволит зрителям лучше понять развитие его музыкального стиля.

Исполнители

Со стороны оркестра на сцену выйдут:

  • Анна Суздалкина — флейта
  • Анна Щулькина — флейта
  • Евгения Наумова — виолончель
  • Динара Ахмедзонова — арфа

Программа вечера

Слушатели смогут насладиться следующими произведениями:

  • Четыре пьесы для солистов и струнного оркестра:
    • I. Andante ma non troppo
    • II. Adagio molto
    • III. Allegro ma non tanto
    • IV. Largo e Allegretto
  • Andante cantabile си мажор для виолончели и струнного оркестра
  • «Жалоба» — музыка к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»
  • Элегия памяти И. В. Самарина для струнного оркестра
  • Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48

Театральные отсылки Чайковского

Композитор не раз отмечал свою привязанность к театру, что находит отражение в его музыке. Например, «Элегия памяти И. В. Самарина» была написана в честь выдающегося актера, который оставил значимый след на сцене Малого театра. Кроме того, лирико-драматическая партитура к «Снегурочке» является ярким примером музыкального обогащения весенней сказки.

Завершение концерта

Концерт будет завершен «Серенадой для струнного оркестра», которой Чайковский придавал особую значимость — он считал это произведение одной из своих лучших работ.

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут

Купить билет на концерт Чайковский. Симфония струнных в Итальянском просвете

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
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