Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чайковский. Щелкунчик. Свиридов. Метель. Рахманинов. Концерт №2
Билеты от 800₽
Киноафиша Чайковский. Щелкунчик. Свиридов. Метель. Рахманинов. Концерт №2

Чайковский. Щелкунчик. Свиридов. Метель. Рахманинов. Концерт №2

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром "Академия Русской Музыки"

7 декабря в Большом зале Консерватории пройдет незабываемый концерт с участием симфонического оркестра "Академия Русской Музыки", художественный руководитель и главный дирижер которого - Иван Никифорчин. В качестве солиста выступит талантливый пианист Константин Хачикян.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения трех великих композиторов:

  • С. В. Рахманинов - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор
  • П. И. Чайковский - Сюита из музыки балета "Щелкунчик"
  • Г. В. Свиридов - Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель"

Необыкновенная музыка

Фрагменты из "Щелкунчика" Петра Ильича Чайковского особенно впечатляют: один из самых известных балетов композитора недавно отметил свое 130-летие. "Щелкунчик", созданный на основе либретто Мариса Петипа, впервые увидел свет на сцене Мариинского театра в 1892 году. Сегодня эта музыка неразрывно связана с репертуаром ведущих театров мира и симфонических концертных программ.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова занимает особое место в творчестве композитора. Он стал одним из самых популярных его произведений благодаря грациозным мелодиям и выразительной инструментовке. Это сочинение раскрывает лучшие черты рахманиновской музыки и остается любимым среди музыкантов и слушателей.

Не упустите возможность насладиться этим прекрасным музыкальным вечером и погрузиться в мир классической музыки!

Купить билет на концерт Чайковский. Щелкунчик. Свиридов. Метель. Рахманинов. Концерт №2

Помощь с билетами
Декабрь
7 декабря воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
10 октября в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
23 октября в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Improv Show. Папа Факапа
16+
Юмор
Improv Show. Папа Факапа
6 октября в 19:00 Standup Brothers
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше