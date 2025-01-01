Чайковский. Щелкунчик. Свиридов. Метель. Рахманинов. Концерт №2

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром "Академия Русской Музыки"

7 декабря в Большом зале Консерватории пройдет незабываемый концерт с участием симфонического оркестра "Академия Русской Музыки", художественный руководитель и главный дирижер которого - Иван Никифорчин. В качестве солиста выступит талантливый пианист Константин Хачикян.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения трех великих композиторов:

С. В. Рахманинов - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор

- Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор П. И. Чайковский - Сюита из музыки балета "Щелкунчик"

- Сюита из музыки балета "Щелкунчик" Г. В. Свиридов - Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель"

Необыкновенная музыка

Фрагменты из "Щелкунчика" Петра Ильича Чайковского особенно впечатляют: один из самых известных балетов композитора недавно отметил свое 130-летие. "Щелкунчик", созданный на основе либретто Мариса Петипа, впервые увидел свет на сцене Мариинского театра в 1892 году. Сегодня эта музыка неразрывно связана с репертуаром ведущих театров мира и симфонических концертных программ.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова занимает особое место в творчестве композитора. Он стал одним из самых популярных его произведений благодаря грациозным мелодиям и выразительной инструментовке. Это сочинение раскрывает лучшие черты рахманиновской музыки и остается любимым среди музыкантов и слушателей.

Не упустите возможность насладиться этим прекрасным музыкальным вечером и погрузиться в мир классической музыки!