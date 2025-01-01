Меню
Чайковский. Рахманинов. Жуй Мин (фортепиано)
О концерте/спектакле

Симфонический концерт в Московской консерватории

6 декабря 2025 года в Большом зале Московской консерватории Московский государственный симфонический оркестр под управлением Михаила Астафьева представит один из самых ярких концертов сезона. В программе – два значительных произведения симфонического жанра, которые позволят зрителям насладиться волшебством музыки.

Третий фортепианный концерт Рахманинова

Концерт откроет Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Созданный в 1909 году, этот шедевр считается вершиной фортепианной литературы. Произведение начинается с лирической темы, именуемой самим композитором «пением на фортепиано». В нем органично переплетаются русская песенность, тщеславный виртуозный блеск и драматическая напряженность.

Солировать в этом концерте будет молодой китайский пианист Жуй Мин. Для него исполнение этого произведения станет серьезным вызовом, а также возможностью продемонстрировать свое техническое мастерство и глубокую интерпретацию.

Четвёртая симфония Чайковского

Во втором отделении концерта прозвучит Четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского, написанная в 1877 году во время глубокого душевного кризиса композитора. Это произведение является философским размышлением о борьбе человека с судьбой. Симфония начинается с известной «темы фатума», плавно переходя через лирические грёзы и народные мелодии к завершающему торжеству жизни.

Московский государственный симфонический оркестр под управлением Михаила Астафьева, известный своей формальной чуткостью и ансамблевой культурой, представит эту симфонию во всей её эмоциональной мощи и глубине.

Творческий путь Жуй Мина

Особое внимание в концерте уделяется участию Жуй Мина, который стал звездой благодаря своим достижениям. Обучаясь в Московской центральной музыкальной школе, он завоевал множество наград на более чем 70 международных конкурсах. Его победа на престижном конкурсе имени Рахманинова подтверждает редкое сочетание технического мастерства и художественной зрелости.

Интерпретация Рахманинова Жуй Мином отличается оригинальностью и глубиной. Зрителей ожидает не просто концерт, а погружение в мир русской симфонической музыки. От безупречного исполнения до тончайших нюансов интерпретации – каждый момент этого вечера станет свидетельством высокой квалификации музыкантов и их глубокого понимания представленных шедевров.

6 декабря
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00

