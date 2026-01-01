Чайковский. Природа и любовь. К юбилею Алексея Гориболя
12+

О концерте

Юбилейная программа Алексея Гориболя в Ельцин Центре

Выдающийся музыкант и друг Ельцин Центра Алексей Гориболь отмечает свой юбилейный день рождения на сцене Ельцин Центра. В этот вечер он представит масштабную программу «Природа и любовь», основанную на вокальных произведениях своего любимого композитора Петра Ильича Чайковского.

На сцене вместе с Алексеем Гориболем выступят ведущие молодые солисты оперы Екатеринбургского академического театра оперы и балета. Это сотрудничество стало доброй традицией программ, проводимых музыкантом в Ельцин Центре.

Программа концерта

В программе концерта наряду с широко известными романсами Чайковского прозвучат редко исполняемые произведения:

  • Вокальный квартет «Ночь» на тему В. А. Моцарта (предпоследнее сочинение композитора)
  • Кантата «Природа и любовь» для трех женских голосов, женского хора и фортепиано

Романсы Чайковского можно рассматривать как лирический дневник композитора. В их посвящениях, отборе поэтических текстов и тончайших нюансах можно проследить драматизм и внутренние переживания гениального художника. Кроме того, эти произведения служат творческой лабораторией: в них встречаются наброски тем и сюжетов будущих великих опер, симфоний и инструментальных концертов.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Заслуженный артист РФ Алексей Гориболь (фортепиано)
  • Полина Кумылганова (сопрано)
  • Светлана Ковтун (сопрано)
  • Елена Бирюзова (меццо-сопрано)
  • Сергей Осовин (тенор)
  • Фёдор Шинкевич (тенор)
  • Евгений Бовыкин (баритон)
  • Кирилл Комаров (баритон)
  • Максим Шлыков (баритон)

Также выступит женская группа Екатеринбургского муниципального хора «Доместик» им. В. А. Копанева.

Июнь
26 июня пятница
20:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1800 ₽

