Чайковский при Свечах

Музыка Чайковского при свечах в Петрикирхе

Чайковский — сказочный композитор, особенно великолепный при свете сотен свечей! Концерт из цикла «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts полностью посвящён произведениям Петра Ильича Чайковского. В программе собраны его самые яркие сочинения, среди которых:

отрывки из балета «Щелкунчик»,

«Детский альбом»,

«Времена года»,

и многое другое знакомое и родное.

Этот концерт — отличная возможность познакомить ваших детей с музыкой Чайковского. Вдохновляющий антураж, лучшие музыканты и изящно подобранные композиции позволяют людям с разным опытом получить удовольствие от прослушивания.

Для всех любителей классики

Вы можете быть опытным слушателем или только открывать для себя многогранный мир классики — программа составлена с учётом разных вкусов и уровней погружения.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир музыки Чайковского!