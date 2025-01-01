Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чайковский при Свечах
Киноафиша Чайковский при Свечах

Чайковский при Свечах

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыка Чайковского при свечах в Петрикирхе

Чайковский — сказочный композитор, особенно великолепный при свете сотен свечей! Концерт из цикла «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts полностью посвящён произведениям Петра Ильича Чайковского. В программе собраны его самые яркие сочинения, среди которых:

  • отрывки из балета «Щелкунчик»,
  • «Детский альбом»,
  • «Времена года»,
  • и многое другое знакомое и родное.

Этот концерт — отличная возможность познакомить ваших детей с музыкой Чайковского. Вдохновляющий антураж, лучшие музыканты и изящно подобранные композиции позволяют людям с разным опытом получить удовольствие от прослушивания.

Для всех любителей классики

Вы можете быть опытным слушателем или только открывать для себя многогранный мир классики — программа составлена с учётом разных вкусов и уровней погружения.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир музыки Чайковского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 26 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
23 сентября в 20:30 Синий Пушкин
от 550 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
23 июля в 19:00 Суарэ
от 590 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
23 июля в 20:30 Магадан
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше