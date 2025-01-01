«Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!

Рождественская сказка музыки и балета на панорамной крыше

В вечернее время, когда над Москвой загораются огни, на крыше с панорамным видом оживает настоящая рождественская сказка. В мягком сиянии свечей зазвучат волшебные мелодии Чайковского: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». К ним добавятся вечные рождественские шедевры и современные музыкальные откровения.

Неповторимое исполнение

Камерный оркестр Gloria, один из самых блистательных коллективов столицы, наполнит пространство тонкими, светящимися звуками. Музыка коснется самого сердца и подарит ощущение настоящего праздника.

Вдохновение движения

Балетные миниатюры в исполнении очаровательных балерин станут воплощением изящества и лёгкости. Четыре утончённых номера превратят вечер в живое полотно, где музыка и движение сольются в единое чудо.

Уникальная атмосфера

Представьте: зимний город под ногами, прозрачная теплая крыша «Omega Rooftop», мерцающий свет свечей, а вокруг — музыка, танец и магия Рождества. Это будет вечер, в котором время словно остановится, оставив только красоту, вдохновение и ощущение волшебства.

Детали события

Дата: 4 января, сбор гостей с 16:00

Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15с1, этаж 7 (Универмаг «Цветной»)