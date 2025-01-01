Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!
Билеты от 1800₽
Киноафиша «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!

«Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Рождественская сказка музыки и балета на панорамной крыше

В вечернее время, когда над Москвой загораются огни, на крыше с панорамным видом оживает настоящая рождественская сказка. В мягком сиянии свечей зазвучат волшебные мелодии Чайковского: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». К ним добавятся вечные рождественские шедевры и современные музыкальные откровения.

Неповторимое исполнение

Камерный оркестр Gloria, один из самых блистательных коллективов столицы, наполнит пространство тонкими, светящимися звуками. Музыка коснется самого сердца и подарит ощущение настоящего праздника.

Вдохновение движения

Балетные миниатюры в исполнении очаровательных балерин станут воплощением изящества и лёгкости. Четыре утончённых номера превратят вечер в живое полотно, где музыка и движение сольются в единое чудо.

Уникальная атмосфера

Представьте: зимний город под ногами, прозрачная теплая крыша «Omega Rooftop», мерцающий свет свечей, а вокруг — музыка, танец и магия Рождества. Это будет вечер, в котором время словно остановится, оставив только красоту, вдохновение и ощущение волшебства.

Детали события

Дата: 4 января, сбор гостей с 16:00

Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15с1, этаж 7 (Универмаг «Цветной»)

Купить билет на концерт «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
17:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 1800 ₽

Фотографии

«Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше! «Чайковский при свечах»: Рождественский концерт музыки и балета на панорамной крыше!

В ближайшие дни

Французский бранч
6+
Джаз
Французский бранч
28 декабря в 13:00 Jam Club
от 500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
7 января в 18:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Дмитрий Онищенко (фортепиано)
6+
Классическая музыка
Дмитрий Онищенко (фортепиано)
23 декабря в 19:00 Малый зал Консерватории
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше