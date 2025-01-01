Чайковский. Опера «Пиковая дама»

«Пиковая дама» — это одна из самых известных опер Чайковского, основанная на повести Александра Пушкина. В центре сюжета — история о молодом офицере Германе, одержимом страстью к картам и тайной, которую хранит старая графиня. Опера изобилует глубокими эмоциями и завораживающей музыкой, которая оставляет незабываемое впечатление.
Концертное исполнение начнется в 19:00. В исполнении участвую известные солисты и оркестр под руководством выдающегося дирижера. Не упустите возможность насладиться шедевром классической музыки в великолепной акустике Зала Зарядье.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Зала Зарядье. Позвольте себе погрузиться в мир оперы и насладиться магией Чайковского!