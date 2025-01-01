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Билеты
Чайковский. Опера «Пиковая дама»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Чайковский. Опера «Пиковая дама»

Чайковский. Опера «Пиковая дама»

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Опера "Пиковая дама" в Зале Зарядье в концертном исполнении

«Пиковая дама» — это одна из самых известных опер Чайковского, основанная на повести Александра Пушкина. В центре сюжета — история о молодом офицере Германе, одержимом страстью к картам и тайной, которую хранит старая графиня. Опера изобилует глубокими эмоциями и завораживающей музыкой, которая оставляет незабываемое впечатление.

Интересные факты

  • Опера была впервые представлена в 1890 году в Санкт-Петербурге и с тех пор остается в репертуаре ведущих театров мира.
  • Музыка «Пиковой дамы» включает в себя знаменитый «песня о картах», который стал визитной карточкой произведения.
  • В 2016 году опера была поставлена в Мариинском театре с использованием современных технологий сценографии.

Детали мероприятия

Концертное исполнение начнется в 19:00. В исполнении участвую известные солисты и оркестр под руководством выдающегося дирижера. Не упустите возможность насладиться шедевром классической музыки в великолепной акустике Зала Зарядье.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Зала Зарядье. Позвольте себе погрузиться в мир оперы и насладиться магией Чайковского!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 4000 ₽

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