Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чайковский. Лебединое озеро. Концерт №3. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Концерт №23
Билеты от 800₽
Киноафиша Чайковский. Лебединое озеро. Концерт №3. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Концерт №23

Чайковский. Лебединое озеро. Концерт №3. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Концерт №23

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

ЧАЙКОВСКИЙ. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. КОНЦЕРТ № 3. МОЦАРТ. МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА. КОНЦЕРТ № 23 Государственный Кремлевский Оркестр Художественный руководитель и главный дирижер - Константин Чудовский Солист - Алексей Мельников, фортепиано В программе: П. И. Чайковский Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор соч. 75 Сюита из музыки балета "Лебединое озеро" В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада Концерт №23 для фортепиано с оркестром ля мажор, К. 488 Музыка П. И. Чайковского - ярчайшего представителя русской композиторской школы - всегда звучит в концертных залах с особым воодушевлением. 14 сентября в Большом зале Консерватории прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №3 и сюита из музыки балета "Лебединое озеро" - избранные шедевры композитора. Концерт №3 для фортепиано с оркестром - одно из последних произведений русского композитора, обладающее ярким тематизмом. В основу его положен материал первой части неоконченной симфонии с некоторыми изменениями преимущественно фактурного характера. Заново для Концерта была написана только большая виртуозная каденция. Также в программе вечера - одновременно блестящее и глубокое сочинение - Концерт №23 для фортепиано с оркестром. Наиболее знаменита его вторая часть, вдохновенная сицилиана, благодаря которой этот концерт уже третье столетиe — самый популярный из всех 27 фортепианных концертов Моцарта.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
14:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
18+
Рок Живая музыка
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
18 октября в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
20 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
26 июля в 21:30 Джон Донн
от 1590 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше