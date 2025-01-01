ЧАЙКОВСКИЙ. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. КОНЦЕРТ № 3. МОЦАРТ. МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА. КОНЦЕРТ № 23 Государственный Кремлевский Оркестр Художественный руководитель и главный дирижер - Константин Чудовский Солист - Алексей Мельников, фортепиано В программе: П. И. Чайковский Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор соч. 75 Сюита из музыки балета "Лебединое озеро" В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада Концерт №23 для фортепиано с оркестром ля мажор, К. 488 Музыка П. И. Чайковского - ярчайшего представителя русской композиторской школы - всегда звучит в концертных залах с особым воодушевлением. 14 сентября в Большом зале Консерватории прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №3 и сюита из музыки балета "Лебединое озеро" - избранные шедевры композитора. Концерт №3 для фортепиано с оркестром - одно из последних произведений русского композитора, обладающее ярким тематизмом. В основу его положен материал первой части неоконченной симфонии с некоторыми изменениями преимущественно фактурного характера. Заново для Концерта была написана только большая виртуозная каденция. Также в программе вечера - одновременно блестящее и глубокое сочинение - Концерт №23 для фортепиано с оркестром. Наиболее знаменита его вторая часть, вдохновенная сицилиана, благодаря которой этот концерт уже третье столетиe — самый популярный из всех 27 фортепианных концертов Моцарта.