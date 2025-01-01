Чайковский. Концерт №1. Свиридов. Метель. Хачатурян. Спартак

Музыка великих композиторов в Большом зале Консерватории

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина приглашает вас на незабываемый концерт.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения:

П. И. Чайковский - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор

Г. В. Свиридов - Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»

А. И. Хачатурян - Фрагменты из музыки балета «Спартак»

Шедевры на сцене

25 октября в Большом зале Консерватории вы сможете насладиться волшебным миром музыки.

Особое внимание стоит уделить произведению Г. Свиридова - музыкальным иллюстрациям к повести А. Пушкина «Метель». Это одно из знаковых произведений, которое воссоздает атмосферу русской зимы и великолепия пейзажей.

Кроме того, вы услышите яркие фрагменты из балета «Спартак» А. Хачатуряна, который является одной из вершин наследия композитора, впечатляющего своей динамикой и драматургией.

Кульминацией концертной программы станет Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Это произведение известно своей лирической воодушевленностью, насыщенными музыкальными красками и великолепными мелодиями. Оркестр и солист в этом концерте выступают как равноправные партнеры, создавая уникальную звуковую палитру, где происходит диалог и взаимодействие.

Не пропустите шанс!

Приходите и погрузитесь в мир великолепной музыки! Это концерт станет настоящим подарком для всех любителей классической музыки.