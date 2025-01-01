Чайковский. Концерт №1. Свиридов. Метель. Хачатурян. Спартак

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина приглашает вас на незабываемый концерт.
В программе прозвучат произведения:
25 октября в Большом зале Консерватории вы сможете насладиться волшебным миром музыки.
Особое внимание стоит уделить произведению Г. Свиридова - музыкальным иллюстрациям к повести А. Пушкина «Метель». Это одно из знаковых произведений, которое воссоздает атмосферу русской зимы и великолепия пейзажей.
Кроме того, вы услышите яркие фрагменты из балета «Спартак» А. Хачатуряна, который является одной из вершин наследия композитора, впечатляющего своей динамикой и драматургией.
Кульминацией концертной программы станет Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Это произведение известно своей лирической воодушевленностью, насыщенными музыкальными красками и великолепными мелодиями. Оркестр и солист в этом концерте выступают как равноправные партнеры, создавая уникальную звуковую палитру, где происходит диалог и взаимодействие.
Приходите и погрузитесь в мир великолепной музыки! Это концерт станет настоящим подарком для всех любителей классической музыки.