Цикл лекций о Чайковском в Мариинском театре

Представляем четвёртую лекцию из цикла «Чайковский и Петербург», которую проведет Лидия Адэр. Этот цикл посвящен важным аспектам жизни и творчества великого композитора, в свете его взаимодействия с культурными и политическими реалиями своего времени.

О Лидии Адэр

Лидия Адэр — известный исследователь и музыкальный педагог. В 2009 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а в 2013 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы». Научный руководитель её работы — профессор Людмила Ковнацкая.

Лидия является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ», а также старшим научным сотрудником Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. Она также вела преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете, а с 2024 года приглашена на кураторские проекты во Всероссийском национальном музее музыки.

Деятельность и достижения

Лидия Адэр принимала участие в создании множества проектов для таких организаций, как Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония и Эрмитаж. Она является автором концепции и куратором создания Музея С. В. Рахманинова в Великом Новгороде, который будет открыт в 2024 году.

Среди её работ также стоит отметить детский сериал «Музейная фея» и программу «Креативный Петербург». Лидия является автором более сорока научных статей на пяти языках и приглашённым лектором в университетах Мексики и Франции, а также исследовательских центрах Европы и США.

Приглашаем на лекцию

Не упустите возможность послушать увлекательное выступление Лидии Адэр, погрузиться в мир музыки Чайковского и открыть новые грани его творчества. Лекция станет отличной возможностью для всех любителей театра и музыки.