Лектор: Лидия Адэр

Лидия Адэр - выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, которую она окончила в 2009 году. В 2013 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы». Ее научный руководитель - профессор Людмила Ковнацкая.

Деятельность и достижения

Лидия является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» с 2012 года, а также старшим научным сотрудником Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова с 2006 года. Она ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете и была приглашенным куратором выставок во Всероссийском национальном музее музыки.

Вклад в культуру

Лидия активно участвует в реализации различных проектов, связанных с музыкальным искусством. Она работала над программами «Театральный урок» и «Душа Петербурга – Мариинский театр», а также принимала участие в организации международного фестиваля «Мир звука». В 2024 году она займется созданием Музея С. В. Рахманинова в Великом Новгороде.

Научная деятельность

Ее научное наследие включает более сорока статей на пяти языках. Лидия также является приглашенным лектором в университетах Мексики и Франции и преподает спецкурс для студентов Принстонского университета.

