Чайковский и Римский-Корсаков
6+
В Мариинском театре состоится третья лекция из цикла «Чайковский и Петербург», которую проведет известный музыковед Лидия Адэр. Эта лекция станет уникальной возможностью углубиться в творчество великого композитора и его связь с культурной жизнью Санкт-Петербурга.

Лектор: Лидия Адэр

Лидия Адэр - выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, которую она окончила в 2009 году. В 2013 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы». Ее научный руководитель - профессор Людмила Ковнацкая.

Деятельность и достижения

Лидия является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» с 2012 года, а также старшим научным сотрудником Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова с 2006 года. Она ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете и была приглашенным куратором выставок во Всероссийском национальном музее музыки.

Вклад в культуру

Лидия активно участвует в реализации различных проектов, связанных с музыкальным искусством. Она работала над программами «Театральный урок» и «Душа Петербурга – Мариинский театр», а также принимала участие в организации международного фестиваля «Мир звука». В 2024 году она займется созданием Музея С. В. Рахманинова в Великом Новгороде.

Научная деятельность

Ее научное наследие включает более сорока статей на пяти языках. Лидия также является приглашенным лектором в университетах Мексики и Франции и преподает спецкурс для студентов Принстонского университета.

Приглашаем на лекцию!

Не упустите возможность услышать интересные факты о Чайковском и его роли в петербургской культуре от глубоко знающего специалиста. Лекция обещает стать настоящим событием для всех ценителей музыки и театра!

Январь
22 января четверг
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

